Путин заявил, что первый «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем во вторник, 21 июня, заявил, что первая тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце года.
Владимир Путин в рамках встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений, которая состоялась ранее сегодня в Кремле, подчеркнул, что ранее было проведено успешное испытание баллистической ракеты "Сармат".
По словам главы государства, предполагается, что уже в конце текущего года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство.