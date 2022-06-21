Путин заявил, что первый «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года

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21 июня 2022, 14:02 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем во вторник, 21 июня, заявил, что первая тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце года.

Владимир Путин в рамках встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений, которая состоялась ранее сегодня в Кремле, подчеркнул, что ранее было проведено успешное испытание баллистической ракеты "Сармат".

По словам главы государства, предполагается, что уже в конце текущего года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство.