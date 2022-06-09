Летный образец космического аппарата с ядерной энергодвигательной установкой в России планируется создать к 2025 году

Аргументы Недели → Хайтек 13+

9 июня 2022, 13:07

Космические корабли с ядерными двигателями начали разрабатывать в России. Проект получил амбициозное название «Зевс»! Корабль предназначался для полетов к Венере, Марсу, Юпитеру и планетам дальнего космоса.



К сожалению, в реализацию проекта вмешалась ковид, политика, события на Украине. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил в конце мая о нехватке средств на разработку космического ядерного буксира "Зевс". Реализация этого проекта помогла бы совершить России рывок в ракетно-космической отрасли. Однако для этого «Роскосмосу» необходим 1 трлн. рублей и их негде взять, поскольку сейчас крупная сумма, принадлежащая Банку России, была арестована за рубежом.



Тем не менее польза от этого проекта есть. В России Государственным научным центром ФГУП «Центр Келдыша» уже разработана ядерная энергоустановка мегаваттного класса, которая сможет осуществить планы покорения звезд.



Мечты С. П. Королева о ядерном ракетном двигателе (ЯРД) начали осуществляться лишь за два года до запуска первого человека в космос. Именно тогда произошла определяющая во всех отношениях встреча «трех К», трех выдающихся ученых: Курчатова Игоря, «отца» нашей атомной бомбы, Келдыша Мстислава, главного теоретика космонавтики и математики, и Королева Сергея, главного конструктора ракет. Именно на этой встрече и было принято решение о создании атомного ракетного двигателя. И он был создан в короткое время.



Испытания реактора проводили в 1978—1981 годах на атомном полигоне в Семипалатинске, а самого двигателя — на стенде в Подмосковье, в Загорске. Всего было проведено более 250 испытаний двигателей, в результате которых был создан самый настоящий и работоспособный двигатель, отвечавший всем предъявленным требованиям. Но наступила перестройка, и проект отложили до лучших дней. Мощный импульс для создания ЯРД получили ученые в наши дни. Работу над новым проектом продолжил исследовательский центр имени М. В. Келдыша.



Источник энергии такой установки — это ядерный реактор, который нагревает рабочее тело. Оно поступает на турбину, на одном валу с которой находится электрогенератор. Вращением турбины генерируется электрический ток, который необходим для обеспечения работы космического аппарата в целом и электроплазменных двигателей в частности.



Тяга электроплазменного двигателя — это движущая сила космического аппарата как транспортной системы. В качестве теплоносителя используется гелий-ксеноновая смесь. Его основное преимущество — химическая нейтральность по отношению к материалам. Ведь аппарат должен длительное время работать при запредельно высоких и низких температурах. Плюс ряд других теплофизических характеристик, которые позволяют создавать оптимально эффективный контур, снизить массу и габариты реактора, теплообменных агрегатов. И уже есть практические результаты.



Также в России завершились наземные испытания системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса. Работы выполнены в полном объеме. Результаты соответствуют требованиям технического задания, говорится в акте приемки работ. Летный образец космического аппарата с ЯЭДУ в России планируется создать к 2025 году.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».