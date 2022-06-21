Медаль Нобелевской премии мира Муратова продали на аукционе за 103,5 миллиона долларов

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21 июня 2022, 08:00 Источник: РИА "Новости"

медаль Нобелевской премии, NielsDK/imageBROKER.com

Медаль Нобелевской премии мира, которая принадлежала главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову, была продана на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов, заявили организаторы торгов Heritage Auction.

Начальная цена медали составляла 550 тысяч долларов. Перед официальным началом аукциона Дмитрий Мурадов сообщил, что все вырученные от продажи награды средства средства будут переданы в фонд помощи украинским беженцам ЮНИСЕФ.

Главред "Новой газеты" также отметил, что если Детский фонд ООН решит, а также если будет собрана крупная сумма, часть средств распределят в пользу детей-беженцев в Африке и Лаосе.