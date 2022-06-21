Обозреватель LA Times МакМанус: Макрон, Шольц и Драги отказали Зеленскому в оперативной передаче оружия

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21 июня 2022, 07:49 Источник: РИА "Новости"

переговоры в Киеве, Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

Обозреватель Los Angeles Times Дойл МакМанус заявил, что глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги отказали лидеру Украины в оперативной передаче оружия.

Дойл МакМанус подчеркнул, что к настоящему моменту на Западе возникли признаки "усталости от Украины". Это произошло в связи с негативными экономическими последствиями антироссийских санкций для их инициаторов.

По словам обозревателя, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги не предоставили украинскому президенту Владимиру Зеленскому самого желанного – оперативных поставок нового оружия. МакМанус также выразил сомнение, что Украина в скором времени вступит в Евросоюз, несмотря на выражение поддержки со стороны европейских лидеров.