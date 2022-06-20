Кулеба заявил, что украинские военные готовы обойтись лопатами при отсутствии поставок западного оружия

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник заявил, что страна продолжит вести боевые действия лопатами в случае прекращения поставок оружия со стороны Запада.
Дмитрий Кулеба призвал западные государства ускорить передачу Украине вооружений, поскольку в противном случае стране придется "защищаться" лопатами.
Руководитель украинского Министерства иностранных дел добавил, что Киев располагает значительно меньшим количеством оружия, чем российская сторона, особенно в сравнении запасов артиллерийских снарядов.