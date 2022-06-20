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Кулеба заявил, что украинские военные готовы обойтись лопатами при отсутствии поставок западного оружия

, 07:22 Источник: РИА "Новости"

Кулеба заявил, что украинские военные готовы обойтись лопатами при отсутствии поставок западного оружия
глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Olena Khudiakova/Keystone Press Agency

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник заявил, что страна продолжит вести боевые действия лопатами в случае прекращения поставок оружия со стороны Запада.

Дмитрий Кулеба призвал западные государства ускорить передачу Украине вооружений, поскольку в противном случае стране придется "защищаться" лопатами.

Руководитель украинского Министерства иностранных дел добавил, что Киев располагает значительно меньшим количеством оружия, чем российская сторона, особенно в сравнении запасов артиллерийских снарядов.

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