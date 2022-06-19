Кадыров рассказал, что украинские военные, сдавшиеся в плен, в один голос твердят о наплевательском отношении к ним командиров

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19 июня 2022, 21:16 Источник: Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал об отношении к украинским военным со стороны их командования, назвав его «наплевательским».

В своем телеграм-канале в воскресенье Кадыров рассказал о том, что в плен чеченским бойцам сдалась очередная группа украинских военных.

«Все они в один голос твердят, что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение и подобная практика приобретает повсеместный характер. Изможденные, голодные и брошенные на произвол судьбы – это и есть нынешние реалии украинских военных», - написал глава Чечни.

По его словам, такое положение — только на руку российской армии.

«Это значит, что победа непременно будет за нами!» - заключил Кадыров.

Ранее он рассказал о том, что маленькое село Метелкино на подступах к Северодонецку обороняли сразу шесть украинских подразделений.