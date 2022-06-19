Кадыров: один маленький поселок Метелкино обороняли 6 разных украинских подразделений, в том числе специальные

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19 июня 2022, 17:16 Источник: Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: Emile Alain Ducke/Globallookpress.com

Взятый под контроль РФ поселок Метелкино неподалеку от Северодонецка обороняли сразу шесть украинских подразделений. Об этом в своем телеграм-канале сообщил в воскресенье глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«В одном маленьком поселке оказались как минимум 6 разных подразделений Украины, в числе которых и специальные подразделения. Несомненно, это была важная стратегическая точка для ВСУ, которая позволила бы атаковать наших ребят с фланга», - написал он.

По словам Кадырова, в Метелкино был обнаружен шеврон формирования «Правый сектор»*.

«Отдельного внимания заслуживает шеврон «Правого сектора» - нацистского подразделения, члены которого в ноябре 2013 года устроили провокацию на евромайдане», - написал он.

Накануне Кадыров сообщил о взятии села Метелкино под контроль РФ.

*Запрещен в России.