Кадыров рассказал о взятии под контроль села Метелкино возле Северодонецка

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18 июня 2022, 19:03 Источник: Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: Emile Alain Ducke/Globallookpress.com

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль силами ЛНР и чеченскими бойцами населенного пункта Метелкино, расположенного рядом с Северодонецком.

«Подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР освободили населенный пункт Метелкино, примыкающий к городу Северодонецк», - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в боях за это село, украинская сторона потеряла убитыми и ранеными до 700 человек.

«На данный момент идет зачистка населенного пункта от мин и растяжек», - написал глава Чечни.

Ранее он сообщил о том, что украинские военные намеренно не дают информацию жителям Северодонецка об открытых гуманитарных коридорах для эвакуации из опасных зон.