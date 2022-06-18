Кадыров утверждает, что украинские военные намеренно не говорят жителям Северодонецка о «зеленых коридорах» для эвакуации

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18 июня 2022, 15:59 Источник: Telegram

Рамзан Кадыров. Фото с сайта главы Чечни.

Украинские военные намеренно не сообщают мирным жителям Северодонецка, которые прячутся в подвалах промзоны города, об открытых «зеленых коридорах» для эвакуации. Это утверждает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В своем телеграм-канале он разместил видео, в котором жители города рассказывают о том, как им, на свой страх и риск, удалось выбраться из укрытия.

«В одном только подвальном секторе, где они находились, удерживаются около 200 человек, среди которых дети, старики и женщины. Про «зеленый коридор», объявленный пару дней назад, они даже слыхом не слыхивали. Державшие их там националисты намеренно умолчали об этом факте», - написал Кадыров.

Он утверждает, что мирные жители боятся покинуть опасную зону из-за угрозы расправы.

«Само собой, подобный исход националистам только на руку. Ведь затем украинские СМИ с радостью выдадут это в массы как «очередное преступление российских солдат», - считает Кадыров.

Ранее глава Чечни назвал ситуацию с эвакуацией мирных жителей с завода «Азот» подлостью.