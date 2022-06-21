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Мурадов сообщил о запуске Крымом проектов по интеграции с Херсонской и Запорожской областями

, 07:25 Источник: РИА "Новости"

Мурадов сообщил о запуске Крымом проектов по интеграции с Херсонской и Запорожской областями
Крым, https://unsplash.com/photos/RY77VU9lNBI

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что республика запустила проекты по интеграции с освобожденными Херсонской и Запорожской областями.

Георгий Мурадов подчеркнул, что к настоящему моменту между регионами налажены тесные торгово-экономические связи. Кроме того, было восстановлено грузовое транспортное и автомобильное сообщение. Сейчас изучается возможность запуска пассажирского автобусного и железнодорожного сообщения.

По словам Мурадова, транспортные магистрали позволят бесперебойно поставлять на освобожденные территории продовольствие, медикаменты и гумпомощь.

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