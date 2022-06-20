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Байден о вступлении Украины в Евросоюз: я думаю, очень вероятно, что это произойдет

, 19:52 Источник: РИА Новости

Байден о вступлении Украины в Евросоюз: я думаю, очень вероятно, что это произойдет
Джо Байден, Tasos Katopodis - Pool via CNP/globallookpress.com

Президент США Джо Байден выразил мнение по поводу вступления Украины в Европейский союз. Он считает это "очень вероятным". На вопрос журналистов, есть у него увренность в том, что Украина станет членом Евросоюза, президент США ответил: "Я думаю, очень вероятно, что это произойдет".

Власти Украины подали заявку на вступление страны в ЕС. Европейская организация рассматривает возможность присвоения Украине статуса страны-кандидата. Украину предупреждают, что полноценное членство в ЕС возможно только в многолетней перспективе при четком выполнении всех поставленных условий, одно из них - борьба с коррупцией.

В ближайшие дни Евросовет рассмотрит вопрос о наделении Киева статусом кандидата на вступление в ЕС. 

Швейцарский телеканал SRF ранее назвал вступление Украины в ЕС невыполнимой задачей для Европы.

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