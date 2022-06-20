Володин: Украина окончательно потеряет свою независимость, центр принятия решений будет официально перенесен в Брюссель

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20 июня 2022, 08:29

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украина окончательно потеряет свою независимость, центр принятия решений официально будет перенесен в Брюссель. Такой прогноз высказал председатель российской Госдумы Вячеслав Володин.

Политический деятель отметил в Telegram, что на наступившей неделе Евросовет рассмотрит вопрос о наделении Киева статусом кандидата на вступление в ЕС. По словам Володина, в Европе осознают, что бывшая советская республика «ни по каким параметрам» не соответствует данному статусу, однако «желание ослабить Россию превалирует».

Спикер нижней палаты парламента РФ предрек, что «итог для Украины будет печален».

«Центр принятия решений будет перенесен официально в Брюссель. Она окончательно потеряет свою независимость», — говорится в публикации Вячеслава Володина.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что Киев может получить статус кандидата в ЕС.