Урсула фон дер Ляйен: Украина может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз

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20 июня 2022, 07:40

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Zheng Huansong / globallookpress.com

Киев может получить статус кандидата на вступление в Европейский союз. На это, как передает ТАСС, указала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



«Глава Еврокомиссии заявила, что Украина может получить статус кандидата на вступление в ЕС. Решение ЕК основано на подготовительной работе, которую страна проделала за последние восемь лет, сообщила Урсула фон дер Ляйен», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

На минувшей неделе Еврокомиссия рекомендовала наделить Украину статусом кандидата в ЕС. Решение по данному вопросу примут 23-24 июня лидеры стран, входящих в объединение.