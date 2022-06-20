Швейцарский телеканал SRF назвал вступление Украины в ЕС невыполнимой задачей для Европы

В сюжете швейцарского телеканала SRF говорится, что, по мнению Еврокомиссии, Украина должна получить статус кандидата на вступление в ЕС, однако на пути страны стоят сложнейшие препятствия.
В сюжете подчеркивается, что вхождение Украины в Европейский союз в настоящий момент является невыполнимой задачей для содружества.
Швейцарские журналисты объясняют это высоким уровнем коррупции на украинской территории, а также тем, что решение о членстве той или иной страны в ЕС должно быть принято государствами-членами единогласно. Уточняется, что некоторые страны откровенно высказывают свои сомнения о целесообразности вступления Украины в Евросоюз, в частности, речь идет о Португалии.