Швейцарский телеканал SRF назвал вступление Украины в ЕС невыполнимой задачей для Европы

Аргументы Недели → Политика 13+

20 июня 2022, 09:40 Источник: РИА "Новости"

флаг Швейцарии, https://unsplash.com/photos/Vnj_YrE8CcY

В сюжете швейцарского телеканала SRF говорится, что, по мнению Еврокомиссии, Украина должна получить статус кандидата на вступление в ЕС, однако на пути страны стоят сложнейшие препятствия.

В сюжете подчеркивается, что вхождение Украины в Европейский союз в настоящий момент является невыполнимой задачей для содружества.

Швейцарские журналисты объясняют это высоким уровнем коррупции на украинской территории, а также тем, что решение о членстве той или иной страны в ЕС должно быть принято государствами-членами единогласно. Уточняется, что некоторые страны откровенно высказывают свои сомнения о целесообразности вступления Украины в Евросоюз, в частности, речь идет о Португалии.