Депутат ГД Шеремет: после атаки Украины на вышки «Черноморнефтегаза» Россия нанесет ответные удары по центрам принятия решений

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20 июня 2022, 15:14 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Военные учения, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

После атаки Украины на вышки предприятия «Черноморнефтегаз» со стороны Российской Федерации последуют ответные удары по центрам принятия решений. На это, как передает РИА Новости, указал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Атака на вышки "Черноморнефтегаза" развязала РФ руки, в ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений, заявил РИА Новости депутат от Крыма Шеремет», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, сенатор Ольга Ковитиди допустила, что в случае катастрофы на атакованном киевской стороной месторождении «Черноморнефтегаза» мог бы пострадать город Одесса.