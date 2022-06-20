Сенатор Ковитиди: в случае катастрофы на атакованном Украиной месторождении «Черноморнефтегаза» могла бы пострадать Одесса

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20 июня 2022, 14:50

Сенатор Ольга Ковитиди, Federation Council of Russia / globallookpress.com

В случае катастрофы на атакованном Украиной месторождении, которое разрабатывает предприятие «Черноморнефтегаз», мог бы пострадать город Одесса. Такой вариант развития событий, как передает ТАСС, допустила российский сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«В случае катастрофы на атакованном Украиной газовом месторождении могла бы пострадать Одесса», — привел высказывание парламентария Telegram-канал информационного агентства.

По словам Ковитиди, число пострадавших в результате инцидента выросло до пяти.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что вариант привлечения сил ОДКБ к специальной операции Москвы на Украине не рассматривался.