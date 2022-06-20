Спикер Кремля Песков: вариант привлечения сил ОДКБ к спецоперации России на Украине не рассматривался

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20 июня 2022, 12:54

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Вариант привлечения сил Организации Договора о коллективной безопасности к специальной операции России на украинской территории не рассматривался. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Песков о возможности привлечения сил ОДКБ к спецоперации на Украине: такой вариант не рассматривался», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее в понедельник сообщалось, что российский береговой комплекс «Бастион» ударил ракетой «Оникс» по аэродрому в Одесской области и ликвидировал станцию управления беспилотниками Bayraktar TB2.