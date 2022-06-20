Боррель: есть надежда, что Москва, Анкара и Киев при посредничестве ООН достигнут договоренности о вывозе украинского зерна морем

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20 июня 2022, 10:06

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Mohammad Abu Ghosh / globallookpress.com

Существует надежда, что Москва, Анкара и Киев при посредничестве Организации Объединенных Наций договорятся о вывозе украинского зерна морем. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

«Есть надежда, что Россия, Турция и Украина при посредничестве ООН достигнут договоренности о вывозе украинского зерна морем», — процитирован Боррель в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов озвучил мнение о том, что лишь успех спецоперации Москвы на Украине сможет остановить русофобскую политику на Западе.