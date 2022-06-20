Глава Федерального агентства Игорь Баринов: только успех спецоперации на Украине сможет остановить русофобскую политику на Западе

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20 июня 2022, 08:46

Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, Kremlin Pool / globallookpress.com

Только успех специальной операции, осуществляемой Москвой на украинской территории, сможет остановить русофобскую политику, которая реализуется на Западе. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил Игорь Баринов, возглавляющий Федеральное агентство по делам национальностей.

«Только успех спецоперации России на Украине сможет остановить русофобскую политику на Западе, такого накала русофобии в мире, как сегодня, в истории еще никогда не было, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин спрогнозировал, что Украина окончательно потеряет свою независимость, центр принятия решений будет официально перенесен в Брюссель.