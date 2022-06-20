Кадыров: чеченскому спецназу и союзным войскам в районе Золотого в Донбассе противостоят наемники из Польши

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20 июня 2022, 09:41

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Чеченскому спецназу и союзным войскам в районе города Золотого в Донбассе противостоят наемники из Польши. На это указал глава Чечни Рамзан Кадыров.



«Чеченские спецподразделения "Ахмат" совместно с союзными войсками приступили к освобождению пригорода города Золотое — Малой Камышевахи. Им в этой местности противостоят различные нацистские группировки, включая польских наемников», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Кадырова.

Политик отметил, что «наши спецподразделения успешно захватывают стратегически важные точки и планомерно продвигаются вперед».

Как сообщалось ранее сегодня, помощник руководителя МВД ЛНР Виталий Киселев проинформировал, что поселок Тошковка, расположенный южнее Северодонецка, освобожден от украинских военных.