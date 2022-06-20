Помощник главы МВД ЛНР Киселев: поселок Тошковка, расположенный южнее Северодонецка, освобожден от военных Украины

Поселок Тошковка, который расположен южнее города Северодонецка, освобожден от военных Украины. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, озвучил Виталий Киселев, помощник главы МВД Луганской народной республики.
«Поселок Тошковка, расположенный южнее Северодонецка в ЛНР, освобожден от украинских военных формирований, рассказал помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.
Ранее в понедельник сообщалось, что руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов высказал точку зрения, согласно которой только успех спецоперации Москвы на Украине сможет остановить русофобскую политику на Западе.