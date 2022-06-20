Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: поселок Тошковка, расположенный южнее Северодонецка, освобожден от военных Украины

, 09:23

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: поселок Тошковка, расположенный южнее Северодонецка, освобожден от военных Украины
Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Поселок Тошковка, который расположен южнее города Северодонецка, освобожден от военных Украины. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, озвучил Виталий Киселев, помощник главы МВД Луганской народной республики.

«Поселок Тошковка, расположенный южнее Северодонецка в ЛНР, освобожден от украинских военных формирований, рассказал помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Ранее в понедельник сообщалось, что руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов высказал точку зрения, согласно которой только успех спецоперации Москвы на Украине сможет остановить русофобскую политику на Западе.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram