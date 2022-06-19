РИА Новости: правящая в Италии партия «Движение пяти звезд» оказалась на грани раскола из-за поставок оружия Украине

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19 июня 2022, 15:09

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Правящая в Италии партия «Движение пяти звезд» оказалась на грани раскола в связи с поставками вооружений Украине. На это указало РИА Новости.

«Правящее в Италии "Движение 5 звезд" оказалось на грани раскола из-за поставок оружия Киеву. Часть партийцев предлагает отказаться от дальнейшего снабжения Киева оружием, другие настаивают на продолжении», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

В процитированном посте отмечается, что «спор чреват риском правительственного кризиса».

Как сообщалось ранее сегодня, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты не смогут с помощью поставок вооружений на Украину лишить Москву права на собственный голос в международных делах.