Лавров: США не смогут поставками вооружений на Украину лишить Россию права на собственный голос в международных делах

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19 июня 2022, 14:45

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты не смогут с помощью поставок вооружений на Украину лишить Москву права на собственный голос в международных делах. С соответствующим заявлением выступил Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.

«США не смогут своими поставками вооружений на Украину лишить Россию права на собственный голос в международных делах и принудить ее соблюдать правила, изобретенные Вашингтоном, заявил Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-1"», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Как сообщалось ранее в воскресенье, глава РПЦ Кирилл отметил, что военные РФ в ходе специальной операции, проводимой на украинской территории, демонстрируют удивительные примеры мужества и самопожертвования.