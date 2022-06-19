Чеченские бойцы обнаружили крупный схрон иностранного вооружения в Северодонецке

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в воскресенье сообщил, что подразделение "Ахмат" обнаружило крупный схрон иностранного вооружения украинских силовиков в Северодонецке в Донбассе.
Согласно последней информации, в частности, в схроне находились неиспользованные американские противотанковые комплексы Javelin и шведско-британские NLAW и бесшумные минометы, которые Украине поставила Польша.
Апты Алаудинов подчеркнул, что у российских войск есть все разновидности вооружения, которыми располагает НАТО, однако, по его мнению, намного надежнее "наш ручной противотанковый гранатомет".