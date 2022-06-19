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Чеченские бойцы обнаружили крупный схрон иностранного вооружения в Северодонецке

, 14:23 Источник: РИА "Новости"

Чеченские бойцы обнаружили крупный схрон иностранного вооружения в Северодонецке
военный, Dominic Chiu/Keystone Press Agency

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в воскресенье сообщил, что подразделение "Ахмат" обнаружило крупный схрон иностранного вооружения украинских силовиков в Северодонецке в Донбассе.

Согласно последней информации, в частности, в схроне находились неиспользованные американские противотанковые комплексы Javelin и шведско-британские NLAW и бесшумные минометы, которые Украине поставила Польша.

Апты Алаудинов подчеркнул, что у российских войск есть все разновидности вооружения, которыми располагает НАТО, однако, по его мнению, намного надежнее "наш ручной противотанковый гранатомет".

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