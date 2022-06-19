Глава МИД Казахстана Тлеуберди: ситуация на Украине заставляет задуматься о необходимости запрета ядерного оружия

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19 июня 2022, 08:53

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, MFA Russia / globallookpress.com

Ситуация на Украине заставляет задуматься о необходимости запрета ядерного оружия. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел Казахстана.

«Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что ситуация на территории Украины заставляет задуматься о необходимости запрета ядерного оружия», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, посол ФРГ на Украине Анка Фельдхузен указала, что ближе к октябрю киевской стороне будут поставлены современные немецкие системы противовоздушной обороны.