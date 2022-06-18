Кобяков: в работе ПМЭФ приняли участие представители всех без исключения «недружественных» России стран

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18 июня 2022, 16:26 Источник: ТАСС

На полях ПМЭФ. Фото: Irina Motina/globallook.com

В работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) приняли участие представители всех «недружественных» России стран. Об этом заявил на итоговой пресс-конференции помощник президента РФ, ответсек организационного комитета форума Антон Кобяков.

«В числе представителей всех, в том числе, как мы их в настоящее время называем, недружественных стран, приняли участие [в работе форума]. Всех без исключения», - сообщил Кобяков.

При этом он отметил, что если в 2019 году на форуме присутствовали около 600 американцев, то сейчас их было в 10 раз меньше.

По словам Кобякова, всего в работе ПМЭФ приняли участие около 14 тысяч человек из 130 стран мира.

Ранее он сообщил о том, что кибератаки на инфраструктуру форума велись из нескольких стран, в том числе США и Украины.