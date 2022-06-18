Кобяков: Ddos-атаки на системы ПМЭФ шли из нескольких стран, в том числе США и Украины, - «бомбили, как Сталинград фашисты»

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18 июня 2022, 15:40 Источник: RT

Пресс-центр ПМЭФ. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Ddos-атаки, которым в пятницу, в день выступления на Международном экономическом форуме в Петербурге Владимира Путина, подверглась инфраструктура ПМЭФ, шли из нескольких стран со скоростью 140 Гигабит в секунду. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил советник президента России, ответсек оргкомитета форума Антон Кобяков.

Он рассказал, что атаки, из-за которых пришлось перенести выступление президента России на один час, осуществлялись из США, Украины, Индонезии, Тайланда, Бразилии, Колумбии и ряда других стран.

«Бомбили, как Сталинград фашисты. Но мы выдержали», - образно выразился Кобяков.