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18 июня 2022, 10:33

фото из открытых источников

Советник Сергея Аксенова по информационной политике Олег Крючков назвал "ничтожной" новую стратегию Киева по возвращению Крыма военным путем.

Тамила Ташева представитель украинского президента Владимира Зеленского "по Крыму" ранее заявила о том, что подходы Киева к возвращению Крыма после 24 февраля изменились, теперь его будут добиваться военным путем. По плану, который она раскрыла, особый статус Севастополя будет упразднен. Киев ранее настаивал на дипломатическом пути возвращения Крыма.

Советник главы Крыма Крючков заявил: "Крым - это непреступная крепость".

Он отметил, что заявления Киева вновь доказывают своевременность начала спецоперации на Украине. "Киев все эти годы готовился к агрессии против Крыма, прикрываясь сказками о дипломатии. Все их стратегии ничтожны и ничего не значат", - считает Крючков.

Он уверен, что проведение спецоперации позволит раз и навсегда обезопасить Крым от посягательств украинских националистов, - передает РИА Новости.

Популистским назвал политолог Руслан Бальбек заявление представителя украинского президента Тамилы Ташевой о намерении Киева вернуть Крым военным путем.