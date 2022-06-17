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Представитель Зеленского Ташева заявила о намерении Украины «вернуть Крым военным путем»

, 13:43 Источник: РИА "Новости"

Представитель Зеленского Ташева заявила о намерении Украины «вернуть Крым военным путем»
Крым, https://unsplash.com/photos/3sfl4B10pCM

Представитель главы Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что после начала спецоперации РФ подходы Киева к возвращению Крыма изменились – теперь этого будут добиваться военным путем.

Тамила Ташева подчеркнула, что после 24 февраля вопрос Крыма и подходы к "возвращению" данной территории изменились.

По словам представителя Владимира Зеленского, в Киеве понимают, что в первую очередь рассчитывать следует на Вооруженные силы Украины. Ташева добавила, что при реализации любых планов "возвращения" полуострова первыми на данную территорию будут заходить именно украинские военные.

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