В Кремле заявили, что безопасность Крыма гарантирована мерами, которые принимаются российскими военными

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16 июня 2022, 18:21

Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются войсками армии России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг отметил, что суть этих мер он раскрыть не может.

Журналисты задали вопрос о безопасности Крыма в связи с тем, что генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко назвал Крымский мост "целью номер один" для украинских военных.

Пресс-секретарь президента РФ ответил: "Что касается упоминания нашего моста, Крымского моста, украинскими военными и политиками, это происходит далеко не первый раз, нам об этом хорошо известно". По словам Пескова, подобные угрозы известны и принимаются во внимание.