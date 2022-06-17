Политолог Бальбек назвал популистским заявление представителя Зеленского о намерении Киева вернуть Крым военным путем

Аргументы Недели → Политика 13+

17 июня 2022, 23:04 Источник: РИА Новости

Крым. Фото: Server Amzayev/globallook.com

Популистским назвал политолог Руслан Бальбек заявление представителя украинского президента Тамилы Ташевой о намерении Киева вернуть Крым военным путем. По его словам, громкие милитаристские заявления в Украине делают люди, которые «отродясь автомата в руках не держали».

В пятницу представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что после начала спецоперации РФ подходы Киева к возвращению полуострова изменились – теперь этого будут добиваться военным путем.

Комментируя это заявление, Бальбек сказал, что поставки Западом оружия «вскружили голову украинским политикам» и подвигли их к популистским заявлениям.

«Я, конечно, допускаю, что планы военной операции против Крыма разрабатывают, но здесь, что называется, руки коротки. И все мы привыкли к тому, что громкие милитаристские заявления на Украине делают люди, которые отродясь автомат не держали», - приводит слова политолога РИА Новости.