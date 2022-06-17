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Лукашенко заявил о видах Польши на Западную Украину и отметил, что Белоруссии придется на это реагировать

, 14:59

Лукашенко заявил о видах Польши на Западную Украину и отметил, что Белоруссии придется на это реагировать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о видах Польши на Западную Украину и отметил, что Минску придется на это реагировать. Об этом информирует РИА Новости.

«Лукашенко заявил, что Польша имеет виды на Западную Украину: "Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Ранее сообщалось, что руководитель немецкого правительства Олаф Шольц отверг предложение Минска предоставить территорию Белоруссии для транзита украинского зерна в обмен на отмену ограничительных мер.

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