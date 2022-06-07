Шольц отверг предложение Белоруссии предоставить свою территорию для транзита украинского зерна в обмен на отмену санкций

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7 июня 2022, 16:54 Источник: ТАСС

Олаф Шольц на пресс-конференции в Вильнюсе, Paulius Peleckis/globallook.com

Готовность Белоруссии представить свою территорию для транзита украинского зерна не может стать причиной отмены санкций, введенных против нее. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции в Вильнюсе.

«Это не должно стать предлогом для отзыва санкций», - заявил Шольц. Он предположил, что проблему экспорта украинского зерна удастся решить при участии ООН.

«Возможно, нам удастся найти вариант вывоза зерна через порты Украины, хотя это сложная задача», - сказал канцлер.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова предоставить свою территорию для транзита украинского зерна в балтийские порты. Однако условием для этого выдвинул открытие портов для белорусских товаров.