Шольц отверг предложение Белоруссии предоставить свою территорию для транзита украинского зерна в обмен на отмену санкций

Готовность Белоруссии представить свою территорию для транзита украинского зерна не может стать причиной отмены санкций, введенных против нее. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции в Вильнюсе.
«Это не должно стать предлогом для отзыва санкций», - заявил Шольц. Он предположил, что проблему экспорта украинского зерна удастся решить при участии ООН.
«Возможно, нам удастся найти вариант вывоза зерна через порты Украины, хотя это сложная задача», - сказал канцлер.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова предоставить свою территорию для транзита украинского зерна в балтийские порты. Однако условием для этого выдвинул открытие портов для белорусских товаров.