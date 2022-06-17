Спецпредставитель президента Путина Лаврентьев: Россия не сокращала численность группировки в Сирии из-за операции на Украине

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17 июня 2022, 08:01 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Российские военные в Сирии, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация не сокращала численность своей группировки на территории Сирийской Арабской Республики в связи с операцией на Украине. На это, как информирует РИА Новости, указал Александр Лаврентьев, специальный представитель президента Владимира Путина по Сирии.

«Москва не сокращала численность группировки в Сирии из-за спецоперации на Украине, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Ранее на текущей неделе депутат Госдумы Дмитрий Саблин сообщил, что сирийский лидер Башар Асад намерен дать МИД страны указание начать процедуру признания республик Донбасса.