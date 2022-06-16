Депутат Госдумы Саблин: Башар Асад намерен дать МИД Сирии указание начать процедуру признания республик Донбасса

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16 июня 2022, 11:54

Президент Сирии Башар Асад, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Башар Асад намерен дать сирийскому министерству иностранных дел указание начать процедуру признания республик Донбасса. Об этом, как информирует ТАСС, заявил российский парламентарий Дмитрий Саблин.

«По словам замглавы комитета Госдумы по обороне Дмитрия Саблина, Башар Асад намерен дать МИД Сирии указание начать процедуру признания ДНР и ЛНР», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель ДНР Денис Пушилин сделал заявление о том, что поставки Западом новых вооружений киевской стороне вынуждают войска республики не останавливаться на ее границе.