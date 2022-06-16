Пушилин: поставки Западом новых вооружений Украине вынуждают войска ДНР не останавливаться на границе республики

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16 июня 2022, 11:13 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Поставки Западом новых вооружений киевской стороне вынуждают войска ДНР не останавливаться на границе республики. С соответствующим заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин.

«Поставки Западом нового оружия Украине вынуждают войска ДНР не останавливаться на границе Донецкой республики, заявил Пушилин РИА Новости на ПМЭФ», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Также политический деятель спрогнозировал, что Украины как государства в обозримом будущем может не стать.

Как сообщалось ранее в четверг, Денис Пушилин указал, что решение по референдуму о присоединении ДНР к России будет приниматься после окончания специальной операции Москвы.