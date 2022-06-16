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Денис Пушилин: решение по референдуму о присоединении ДНР к России будет приниматься после окончания спецоперации

, 11:01 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Денис Пушилин: решение по референдуму о присоединении ДНР к России будет приниматься после окончания спецоперации
Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Решение по референдуму о присоединении ДНР к Российской Федерации будет приниматься после окончания специальной операции Москвы на Украине. Соответствующую информацию озвучил руководитель республики Денис Пушилин.

«Решение по референдуму о присоединении ДНР к России будет приниматься после завершения специальной военной операции, заявил Пушилин РИА Новости на ПМЭФ», — говорится в посте, появившемся в Telegram-канале агентства.

Политик выразил надежду на то, что спецоперация закончится к концу текущего года.

Как сообщалось ранее сегодня, Денис Пушилин указал, что решение о расстреле британских и марокканского наемников в ДНР может быть принято не ранее чем через месяц.

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