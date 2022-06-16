Денис Пушилин: решение по референдуму о присоединении ДНР к России будет приниматься после окончания спецоперации

Решение по референдуму о присоединении ДНР к Российской Федерации будет приниматься после окончания специальной операции Москвы на Украине. Соответствующую информацию озвучил руководитель республики Денис Пушилин.
«Решение по референдуму о присоединении ДНР к России будет приниматься после завершения специальной военной операции, заявил Пушилин РИА Новости на ПМЭФ», — говорится в посте, появившемся в Telegram-канале агентства.
Политик выразил надежду на то, что спецоперация закончится к концу текущего года.
Как сообщалось ранее сегодня, Денис Пушилин указал, что решение о расстреле британских и марокканского наемников в ДНР может быть принято не ранее чем через месяц.