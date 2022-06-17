Спикер Кремля Песков назвал текущую ситуацию с продовольственной безопасностью, зерном и удобрениями результатом ошибок Запада

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал текущую ситуацию с продовольственной безопасностью, зерном и удобрениями результатом ошибок западной стороны. Об этом информирует РИА Новости.
«Песков в интервью РИА Новости назвал ситуацию с продовольственной безопасностью, зерном и удобрениями результатом ошибок Запада. Он добавил, что США и ЕС должны думать, что ответят миллионам голодающих, которые могут появиться из-за этих ошибок», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что лидеры Франции, Германии и Италии в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским призвали Москву дать ООН организовать вывоз зерна с украинской территории.