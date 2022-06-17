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Спикер Кремля Песков назвал текущую ситуацию с продовольственной безопасностью, зерном и удобрениями результатом ошибок Запада

, 07:35 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Спикер Кремля Песков назвал текущую ситуацию с продовольственной безопасностью, зерном и удобрениями результатом ошибок Запада
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал текущую ситуацию с продовольственной безопасностью, зерном и удобрениями результатом ошибок западной стороны. Об этом информирует РИА Новости.

«Песков в интервью РИА Новости назвал ситуацию с продовольственной безопасностью, зерном и удобрениями результатом ошибок Запада. Он добавил, что США и ЕС должны думать, что ответят миллионам голодающих, которые могут появиться из-за этих ошибок», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что лидеры Франции, Германии и Италии в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским призвали Москву дать ООН организовать вывоз зерна с украинской территории.

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