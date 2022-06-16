Лидеры Франции, Германии и Италии на встрече с Зеленским призвали Россию дать ООН организовать вывоз зерна из Украины

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16 июня 2022, 19:57 Источник: РИА Новости

фото из открытых источников

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что они призывают Россию дать возможность ООН организовать вывоз зерна из Украины.

16 июня лидеры Украины, Франции, ФРГ и Италии проводят встречу в городе Ирпень под Киевом. "Мы официально вместе призываем из Киева Россию, постоянного члена Совета Безопасности, позволить ООН организовать поставку зерновых", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам встречи.

Киевские власти сами создали ряд препятствий для вывоза зерна на экспорт: был совершен поджог зерна в Мариупольском порту, украинские военные заминировали акваторию Черного моря, в связи с этим корабли не могут вывезти зерно и поставить на мировые рынки.