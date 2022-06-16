Глава МИД России Лавров о заявке Украины в ЕС: «Я бы дал её членство в члены»

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16 июня 2022, 17:40

Глава МИД РФ Сергей Лавров, MFA RussiaGloballookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе интервью прокомментировал участившиеся дискуссии по поводу членства Украины в Европейском Союзе.

Российский министр иронично отозвался по этому поводу. В вопросе журналиста подняли тему туманности обещаний руководства ЕС режиму теперь уже Владимира Зеленского, как до этого их давали его предшественникам.

Сергей Лавров ответил на это кратко: «Я бы дал ей членство в члены, конечно. Это точно», −подчеркнул глава МИД с усмешкой.

Также возникли споры между претендентами на членство, и уже Молдавия и Грузия утверждают, что они больше готовы вступить в ЕС, а не ждать принятия Украины.