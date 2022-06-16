Песков заявил, что теперь Россия будет вести диалог с США жестко

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16 июня 2022, 11:01 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в рамках беседы с журналистами в четверг, 16 июня, что общения между РФ и Соединенными Штатами Америки по-старому уже не будет.

Дмитрий Песков в разговоре с представителями СМИ подчеркнул, что теперь Москва будет общаться с Вашингтоном по-другому – жестко.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина заявил, что власти Соединенных Штатов Америки не прислушались к озабоченностям руководства РФ, несмотря на надежды от саммита в Женеве.