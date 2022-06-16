Песков заявил, что власти США не прислушались к России

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16 июня 2022, 10:01 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что несмотря на надежды от саммита в Женеве, власти Соединенных Штатов Америки не прислушались к озабоченностям руководства РФ.

В июне минувшего года в Женеве состоялась встреча президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Дмитрий Песков отметил, что после переговоров лидеров двух стран появились определенные надежды, однако, в Вашингтоне отказались прислушаться к озабоченностям Москвы. По словам пресс-секретаря президента России, Штаты не пожелали обсуждать темы безопасности РФ, вопрос нерасширения НАТО на Восток, что во многом привело к неизбежности проведения спецоперации.