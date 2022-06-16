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Захарова сообщила, что Запад ввел более десяти тысяч санкций, связанных с РФ

, 09:48 Источник: РИА "Новости"

Захарова сообщила, что Запад ввел более десяти тысяч санкций, связанных с РФ
официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила утром в четверг, 16 июня, что Западом к настоящему моменту принято более десяти тысяч санкций, связанных с Российской Федерацией.

Мария Захарова подчеркнула, что западными странами было введено рекордное количество рестрикций "против всего и всех без разбору".

Дипломат уточнила, что абсурдным является не их астрономическое число, а формулировки, которые сопровождают санкций. В качестве примера Захарова привела ограничения, введенные "за поддержку действий Российского государства".

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