Киевский режим, уничтожив историю своего народа, превратил Украину в колонию Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения высказал председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин.
Политический деятель отреагировал в своем Telegram-канале на новость о том, что улицу Юрия Гагарина в Киеве намерены переименовать в честь американского астронавта Нила Армстронга.
Володин отметил, что после победы Евромайдана в феврале 2014 года украинское руководство занималось последовательным переписыванием истории.
«Неонацистский режим, уничтожив историю своего народа, превратил Украину в колонию США», — указал спикер нижней палаты парламента РФ.
В публикации Вячеслава Володина говорится, что следующим шагом киевских властей должно стать переименование столицы бывшей советской республики в Нуланд — в честь американского дипломата.
Ранее на текущей неделе заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнение в том, что через два года Украина будет существовать на карте мира.