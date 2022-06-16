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16 июня 2022, 09:51

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Киевский режим, уничтожив историю своего народа, превратил Украину в колонию Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения высказал председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин.

Политический деятель отреагировал в своем Telegram-канале на новость о том, что улицу Юрия Гагарина в Киеве намерены переименовать в честь американского астронавта Нила Армстронга.

Володин отметил, что после победы Евромайдана в феврале 2014 года украинское руководство занималось последовательным переписыванием истории.

«Неонацистский режим, уничтожив историю своего народа, превратил Украину в колонию США», — указал спикер нижней палаты парламента РФ.

В публикации Вячеслава Володина говорится, что следующим шагом киевских властей должно стать переименование столицы бывшей советской республики в Нуланд — в честь американского дипломата.

Ранее на текущей неделе заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнение в том, что через два года Украина будет существовать на карте мира.