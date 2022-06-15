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15 июня 2022, 10:45

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил сомнение в том, что через два года Украина будет существовать на карте мира.

Политик написал в своем Telegram-канале, что увидел информацию, согласно которой киевская сторона хочет получить от своих «заокеанских хозяев» сжиженный природный газ с оплатой поставки через два года.

«Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?» — отметил Медведев.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что бойцы специальных подразделений из республики продолжают гнать украинские силы «через леса и поля» на территории ЛНР.