Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил сомнение в том, что через два года Украина будет существовать на карте мира.
Политик написал в своем Telegram-канале, что увидел информацию, согласно которой киевская сторона хочет получить от своих «заокеанских хозяев» сжиженный природный газ с оплатой поставки через два года.
«Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?» — отметил Медведев.
Как сообщалось ранее сегодня, глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что бойцы специальных подразделений из республики продолжают гнать украинские силы «через леса и поля» на территории ЛНР.