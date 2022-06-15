Кадыров назвал «чушью» слухи о проблемах со здоровьем у президента Путина

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15 июня 2022, 14:34 Источник: Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров, фото с сайта Кремля.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг слухи о плохом здоровье президента РФ Владимира Путина. В своем телеграм-канале он разместил аудио, в котором рассказал о недавнем разговоре с главой государства.

«Прочитал такую нелепую чушь, ерунду, что наш президент [имеет проблемы со здоровьем], <...> ищут замену. Хочу вас огорчить, я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству» - сообщил Кадыров.

Всем, кто распускает слухи о плохом здоровье президента, Кадыров пообещал «закрыть свои рты», иначе потом будет «неловко и неудобно отмазываться».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал оставить слухи о плохом состоянии здоровья президента Путина на совести тех, кто их распускает.