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Лавров призвал оставить слухи о плохом состоянии здоровья президента Путина на совести тех, кто их распускает

, 22:34 Источник: ТАСС

Лавров призвал оставить слухи о плохом состоянии здоровья президента Путина на совести тех, кто их распускает
Президент РФ Владимир Путин, Kremlin Pool/globallook.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 в воскресенье прокомментировал появляющиеся в последнее время в западных СМИ слухи об ухудшившемся состоянии здоровья российского президента.

Лавров посоветовал журналистам оставить эти слухи на совести тех, кто их распускает.

«Владимир Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», - сказал Лавров.

Ранее глава российского МИД заявлял, что Запад объявил всему русскому миру тотальную войну. 

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