Дипломат Сергей Рябков: Россия надеется, что Западу хватит ума не применять ядерное оружие на Украине

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15 июня 2022, 13:12

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Российская Федерация надеется, что западной стороне хватит ума не применять ядерное оружие на украинской территории. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Москва надеется, что Западу хватит ума не применять ядерное оружие на Украине, сказал Рябков», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также дипломат отметил, что РФ отвергает идеологию ограниченного ядерного конфликта, обвинения западных государств в обратном носят беспочвенный характер.

Как сообщалось ранее в среду, Сергей Рябков указал, что Россия поставит точку в специальной операции на Украине там, где необходимо Москве.