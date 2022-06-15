Столтенберг заявил, что НАТО поможет Украине перейти от устаревшего советского оружия к современному западному

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15 июня 2022, 13:12 Источник: "Интерфакс"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, IMAGO/Markku Ulander/globallook.com

НАТО в долгосрочной перспективе поможет Украине перейти от устаревшего советского оружия на современное западное. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе в среду генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

В Брюсселе проходит совещание министров обороны стран НАТО, которое предваряет саммит альянса — он состоится в Мадриде 29-30 июня.

Столтенберг выразил уверенность, что на саммите будет согласован масштабный пакет помощи Киеву, который поможет Украине «на более долгосрочную перспективу перейти от советского к более современному натовскому оснащению».

Напомним, 14 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что Киев к настоящему моменту получил от западных государств только 10% оружия, которое он запрашивал. IMAGO/Markku Ulander