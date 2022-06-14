Замминистра обороны Украины Маляр заявила, что Киев получил от Запада только 10% запрошенного оружия

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14 июня 2022, 19:47 Источник: ТАСС

военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во вторник, 14 июня, заявила, что Киев к настоящему моменту получил от западных государств только десять процентов оружия, которое он запрашивал.

Анна Маляр заявила, что у России значительно больше возможностей по вооружениям и количеству военнослужащих. По ее словам, Украине требуется помощь западных партнеров, однако пока они предоставили Киеву только десять процентов запрошенного ранее оружия.

Маляр подчеркнула, что ежедневно ВСУ используют пять-шесть тысяч артиллерийских снарядов, в то время как Вооруженные силы Российской Федерации якобы применяют в десять раз больше таких снарядов.